Il francese Dembele non rientra nei piani del Barcellona che prova a cederlo: la Juventus potrebbe approfittarne, cifre e dettagli

Rush finale per il calciomercato e arrivano i giorni nei quali si è pronti a sfruttare le occasioni che si presenteranno. Anche la Juventus è alla finestra per provare uno o due colpi, con gli esterni (di difesa e attacco) che potrebbero vedere un grosso via vai. Qui si tratta con insistenza Federico Chiesa con la Fiorentina, aspettando però le uscite di De Sciglio e Douglas Costa.

Proprio il brasiliano potrebbe diventare una pedina di scambio per arrivare a Ousmane Dembele. Il francese ha capito di non rientrare nei piani di Koeman e il Barcellona sta cercando di cederlo in questi ultimi giorni di mercato. Cederlo ma non svenderlo perché i blaugrana hanno fissato – come riferisce ‘sport.es’ – alcune condizioni imprenscindibili affinché l’affare possa andare in porto.

Così in Catalogna ascolteranno offerte per Dembele soltanto per un trasferimento addio definitivo o per un prestito con obbligo di acquisto. Una formula che va ad unirsi anche a cifre non certo abbordabili, soprattutto in un’estate in cui di soldi sono girati pochi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Milik occasione a zero: cinque big sul polacco – Ultime CM.IT

Juventus, Douglas Costa pedina per Dembele

La valutazione del francese si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro, somma che la Juventus potrebbe eventualmente coprire soltanto in parte con Douglas Costa, accostato proprio al Barça, nel caso non dovesse arrivare Depay.

Per Dembele c’è poi la concorrenza che arriva dalla Premier League, soprattutto di Liverpool e Manchester United. Il francese per la Juve rappresenta soltanto un’idea, una possibile occasione da cogliere prima del gong definitivo.