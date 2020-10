Calciomercato Juventus, quasi fatta per il ritorno al Bayern!

Dalla Germania sicuri: Douglas Costa vicino all’addio alla Juventus e al ritorno al Bayern Monaco

Un ritorno in Germania per Douglas Costa. L’ala brasiliana è infatti ad un passo dal lasciare la Juventus e tornare al Bayern Monaco. A lanciare l’indiscrezione è ‘Sky Deutschland’, che sottolinea come il giocatore sia vicinissimo a tornare in Baviera, anche se i due club devono ancora negoziare i dettagli.

Il giocatore avrebbe dato già il benestare alla trattativa per tornare in Germania per un accordo che dovrebbe concretizzarsi in un prestito secco valido per una stagione. L’eventuale addio di Costa e la partenza di De Sciglio in direzione Lione, nonostante si tratti di due prestiti, possono liberare slot per l’arrivo in bianconero di Federico Chiesa.

