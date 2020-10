Juventus, confermata anticipazione CM.IT per Chiesa: Viola su Callejon

Confermata anticipazione di CM.IT, la Fiorentina ha già un accordo con Callejon in caso di partenza di Chiesa: si attende la Juventus

A meno di 48 ore dal termine del mercato, tutti gli occhi sono puntati su Federico Chiesa. L’esterno viola, capitano nell’ultima partita contro la Sampdoria, è finito nel mirino della Juventus e potrebbe essere il grande colpo in chiusura di mercato. I bianconeri, però, prima di dare l’assalto definitivo al classe ’97 deve riuscire a vendere: ieri è arrivata l’ufficialità di Rugani in prestito al Rennes. I prossimi indiziati a partire da Torino sembrano essere De Sciglio e Douglas Costa. Intanto, come anticipato da ‘Calciomercato.it‘, la Fiorentina si sarebbe già cautelata trovando un accordo con il sostituto di Chiesa.

Nella giornata di oggi, la ‘Gazzetta dello Sport’ conferma quanto anticipato dalla nostra redazione: il club toscano avrebbe già raggiunto l’intesa con Callejon, in caso di partenza dell’attaccante in direzione Torino. L’esterno spagnolo, ex Napoli, firmerebbe un biennale con opzione per il terzo anno. Oltre a Callejon, la Fiorentina non molla la presa su Milik: proverà fino agli ultimi istanti di mercato ad arrivare all’attaccante polacco.

