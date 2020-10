Calciomercato Juventus, Rugani alla volta della Francia: il punto cessioni in casa bianconera, le ultime su De Sciglio e Douglas Costa

Ultime ore febbrili in casa Juventus, che deve provare a concludere nella maniera migliore il suo calciomercato. Bianconeri che vogliono mettere a segno gli ultimi colpi, ma per farlo sono giocoforza legati al discorso cessioni. Strada che in realtà, per i bianconeri, al momento è piuttosto in salita da quel punto di vista. Lontana la rescissione di Khedira, dopo che giorni fa si era manifestato ottimismo su un accordo con il tedesco già all’inizio della settimana. Il centrocampista ha rifiutato finora tutte le proposte di buonuscita pervenute dal club. Situazione non troppo dissimile per altri giocatori coinvolti. Sia De Sciglio che Douglas Costa hanno rifiutato tutte le destinazioni proposte (l’unica apertura arrivata dal brasiliano riguarderebbe il Barcellona), ponendo un ostacolo non da poco al mercato in entrata. Intanto, Daniele Rugani è arrivato a Rennes, raggiunta con un volo privato da Torino. Il difensore è stato accompagnato in Francia dalla sua compagna Michela Persico, dal suo agente e da un dirigente della Juventus. Confermate le anticipazioni su visite e firma di Rugani nel weekend.

