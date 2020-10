Daniele Rugani è vicinissimo al Rennes, mancano solamente gli ultimi dettagli burocratici per il passaggio del difensore in Ligue 1

Fortemente voluto dall’attuale Ds del Rennes, Florian Maurice, anche ai tempi del Lione, Daniele Rugani è davvero ad un passo dal club francese. L’intesa con la Juventus è stata trovata sulla base di un prestito secco a 1,5 milioni di euro e con l’ingaggio che verrà totalmente coperto dai transalpini. In queste ore, bianconeri e agente del difensore lavoreranno per sistemare gli ultimi dettagli e, a meno di clamorosi colpi di scena, il ragazzo volerà in Francia entro il weekend per visite mediche e firma. Oltre alla possibilità di giocare la Champions League, decisivi nella scelta di Rugani sono stati anche gli attestati di stima ricevuti dall’allenatore e dalla dirigenza francese. Dopo aver chiuso anche altre cessioni, la Juve lancerà l’assalto definitivo a Chiesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, summit per Rugani | Si sblocca un acquisto: le ultime di CM.IT