Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Raiola prova la beffa per Kean

Calciomercato Juventus, i bianconeri inseguono il ritorno di Kean ma Raiola beffa i campioni d’Italia: attaccante offerto a un top club

La Juventus cerca gli ultimi colpi del suo calciomercato, Paratici alla ricerca di rinforzi in vari reparti, soprattutto quello offensivo. Il pallino principale del momento è Federico Chiesa, servirebbe tuttavia un altro attaccante per essere del tutto coperti in quella zona del campo. Bianconeri che sono in trattativa da tempo con l’Everton per il ritorno di Moise Kean, finito in disgrazia con i ‘Toffees’, ma dalla Spagna giunge voce di un ‘tradimento’ messo in atto da Mino Raiola. Il procuratore del giovane attaccante infatti, stando a ‘Don Balon’, avrebbe provato ad offrirlo al Barcellona. Una carta a sorpresa giocata dall’agente, che lo avrebbe proposto in luogo di Memphis Depay, ma che non sarebbe andata a segno. Bartomeu e Koeman infatti avrebbero detto di no, non essendo convinti del profilo del giovane attaccante italiano. Da capire cosa succederà nelle ultime ore e se la trattativa con la Juventus potrà essere riallacciata in extremis.

