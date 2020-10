La Juventus saluta Daniele Rugani. Il difensore italiano vola in Francia per vestire la maglia del Rennes. Accordo raggiunto per una stagione

Daniele Rugani lascia la Juventus. Il difensore italiano non giocherà questa stagione con la maglia bianconera: il calciatore – come si legge sul sito ufficiale del club di Torino – è stato ceduto in prestito al Rennes. Avventura di un anno in Francia, dunque, per il calciatore che ha voglia di riprendersi la Nazionale.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

“Le strade della Juventus e di Daniele Rugani si separano – si legge – Il difensore, bianconero dalla stagione 2015/16, dal prossimo anno militerà infatti in prestito per un anno nel Rennes“.