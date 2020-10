Doppio colpo uruguaiano per il Manchester United: oltre a Cavani, i ‘Red Devils’ sorpassano il Lione per il baby Pellistri

Non solo Edinson Cavani, prossimo ormai ad accasarsi al Manchester United. Il club inglese – come raccolto da Calciomercato.it – è vicino anche all’ingaggio di Facundo Pellistri, strappandolo alla concorrenza del Lione. Nelle prossime ore verranno sistemati gli ultimi dettagli, con il giovane talento classe 2001 che farà le visite mediche in Uruguay prima di volare lunedì a Manchester.

I ‘Red Devils’ verseranno circa 8,5 milioni di euro al Peñarol, club al quale Pellistri è legato da un contratto in scadenza nel 2022. Il baby attaccante, se non ci saranno intoppi, firmerà con il Manchester United un accordo per i prossimi cinque anni fino al giugno 2025.

