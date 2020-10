Lo sprint del Manchester United per Cavani anticipato ieri ha dato i suoi frutti, raggiunto l’accordo con l’attaccante uruguaiano

Ormai ci siamo: lo sprint del Manchester United per Cavani registrato ieri ha dato i suoi frutti: nella mattinata di oggi, i Red Devils e l’entourage dell’attaccante uruguaiano hanno trovato un accordo economico. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano l’esistenza di un’intesa biennale tra le parti in causa. Attratto dalla possibilità di giocare in Premier, ‘El Matador’ ha ricevuto uno stimolo importante anche dalla mancata convocazione con la nazionale uruguaiana, ritenuta necessaria da Tabarez proprio perché l’ex Napoli non aveva ancora una squadra.

