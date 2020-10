Alla ricerca di rinforzi in attacco, il Manchester United fa sul serio per Cavani e Pellistri, ma resta viva la concorrenza

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato del prepotente inserimento del Manchester United per Pellistri. Dopo aver presentato un’offerta al Penarol e un quinquennale al calciatore, i ‘Red Devils’ nella giornata di oggi, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, hanno portato avanti la trattativa per arrivare al sorpasso sul Lione, che resta comunque ancora in corsa. Nel ruolo di centravanti, proseguono i colloqui con Edinson Cavani, anche se c’è ancora divergenza di vedute sulla durata dell’eventuale contratto dell’ex Psg. Inoltre, nelle ultime ore c’è da registrare un ritorno di fiamma da parte del Benfica dopo il fallimento della trattativa agostana. Senza la cessione di Diego Costa, la pista Atletico Madrid non verrà riattivata. El Matador era la prima scelta di Simeone nel caso in cui non si fosse sbloccato l’affare Luis Suarez, ma l’arrivo del ‘Pistolero’ ha complicato i piani dell’ex Napoli.

