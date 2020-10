Il Lione è ancora in vantaggio per Pellistri, ma il Manchester United prova ad irrompere proprio sul rettilineo finale della trattativa

Forte di un quinquennale importante offerto al giocatore, il Lione la scorsa settimana ha accelerato in maniera importante per Pellistri, con una proposta che ha praticamente convinto il Penarol. Nonostante ciò, la fumata bianca non è ancora arrivata, anche perché il club uruguaiano ha chiesto di poter tenere il fantasista in prestito fino a dicembre. Un piccolo rallentamento che, secondo le informazioni raccolte in Inghilterra da Calciomercato.it, ha favorito il tentativo in extremis del Manchester United, già da tempo interessato al diciottenne. Il club inglese ha inviato un’offerta scritta alla società di Montevideo e proposto al ragazzo un contratto di cinque anni. La squadra allenata da Rudi Garcia resta ancora in vantaggio, anche se i ‘Red Devils’ hanno già fatto sapere di non opporsi all’idea di lasciare il calciatore in Uruguay fino al termine del 2020.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Lione, ESCLUSIVO: il Penarol temporeggia su Pellistri, ecco perché