Il 14 settembre il Lione ha inviato una nuova proposta al Penarol per Pellistri, il club uruguaiano non ha ancora risposto

Continua a tenere banco in Uruguay il futuro di Facundo Pellistri. Come detto, pochi giorni fa il Lione ha presentato una nuova offerta al Penarol, ma il club uruguaiano non ha ancora dato una risposta definitiva ai transalpini. Pur ritenendo la proposta molto interessante, la dirigenza ha deciso di temporeggiare ancora un po’ perché, secondo quanto appreso in Inghilterra da Calciomercato.it, entro il weekend potrebbe arrivare un’offerta del Manchester United per l’attaccante esterno di 18 anni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ancora il Lione su Paqueta: offerta respinta