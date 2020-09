Calciomercato Milan, i rossoneri rifiutano una proposta del Lione per Paqueta: i francesi insistono ma arriva il no

Il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato, dopo gli arrivi di Tonali e Tatarusanu. Rossoneri interessati anche da alcune trattative in uscita, con giocatori che potrebbero lasciare il Diavolo. Continuano ad esempio i rumours su Paqueta, molto corteggiato specialmente in Ligue 1. L’ex Flamengo non ha convinto nella scorsa stagione, faticando a ritagliarsi spazio e la sua conferma è tutt’altro che scontata. Anzi, di fronte alla giusta offerta, il giocatore potrebbe partire. Torna a farsi sotto il Lione, in questo momento la squadra più interessata al brasiliano. Secondo l’edizione di oggi di ‘Tuttosport’, il presidente francese Aulas avrebbe proposto al Milan uno scambio con il difensore Denayer. La risposta del club rossonero, tuttavia, sarebbe stata negativa. Come anticipato da Calciomercato.it, su Denayer si sta muovendo anche il Napoli, con contatti in corso tra le parti.

