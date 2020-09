Calciomercato Milan, gli aggiornamenti sul rinnovo di Donnarumma

Il Milan e Donnarumma non hanno ancora affrontato la questione economica per il suo rinnovo. Il contratto del portiere è in scadenza nel 2021

Il Milan affronterà nelle prossime settimane la questione Gigio Donnarumma. Il contratto del portiere è in scadenza nel 2021 ed andrà necessariamente rinnovato. Nelle ultime ore si è parlato di una richiesta da 10 milioni di euro a stagione che avrebbe reso molto complesse le negoziazioni, ma tali rumors sono stati smentiti da ‘Sky Sport’.

Secondo l’emittente satellitare, infatti, Mino Raiola non avrebbe avanzato tale richiesta in quanto finora il tema economico non è stato ancora affrontato col club rossonero. Il pessimismo sul prolungamento, quindi, non avrebbe ragion d’essere in quanto le parti non si sono ancora confrontate sul nuovo stipendio del portiere. La trattativa, di fatto, non è ancora nemmeno iniziata e ci sarà tempo e modo per comprenderne i termini.

