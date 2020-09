Calciomercato Milan, centrocampista in uscita: sfida Torino-Friburgo

Milan, Krunic può partire: c’è l’offerta del Friburgo per il bosniaco, ma il Torino può tornare alla carica

Marco Giampaolo lo ha già avuto a disposizione sia ad Empoli che nel suo breve periodo al Milan. Ecco perché Rade Krunic può fare al caso del Torino. Ed ecco perché il club granata sarebbe tornato alla carica per il centrocampista bosniaco, che può lasciare i rossoneri dopo una sola stagione. Krunic, acquistato la scorsa estate per 8 milioni dall’Empoli, è infatti apprezzato da Giampaolo che potrebbe impiegarlo sia come trequartista che come mezz’ala nel suo sistema di gioco.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il Torino però deve fare i conti con la concorrenza tedesca. Il bosniaco infatti piace e non poco al Friburgo, come sottolinea ‘Tuttosport’. Il club tedesco è in pressing deciso e avrebbe formulato una prima proposta ai rossoneri, pari a 8 milioni di euro, la stessa cifra spesa la scorsa estate. Il Milan si è preso qualche giorno per pensarci. E il Toro deve cercare di fare alla svelta per evitare che il possibile obiettivo possa volare verso altri lidi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, gli aggiornamenti sul rinnovo di Donnarumma