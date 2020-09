Calciomercato, ESCLUSIVO: nuova offerta del Lione per Pellistri

Il Lione non molla Pellistri e ha inviato una nuova proposta al Penarol per il talento uruguaiano, seguito anche in Premier

Osservato anche dagli scout italiani in passato (quelli della Juventus su tutti), Facundo Pellistri resta uno dei giovani più monitorati in questo momento. Nei mesi scorsi, il Lione ha presentato un’offerta ufficiale per il calciatore e il primo rifiuto del Peñarol non ha certo scoraggiato il club francese. Sollecitata anche dalla concorrenza inglese (Chelsea, Manchester City e United), la dirigenza transalpina, secondo quanto appreso in Francia da Calciomercato.it, il 14 settembre ha offerto una cifra molto interessante per il 50% del cartellino. Una proposta importante al vaglio del club uruguaiano, che potrebbe dare una risposta già nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: “Aouar già bloccato!” | Ecco la formula