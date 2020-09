La Juventus avrebbe già bloccato Aouar per il centrocampo: prestito oneroso con obbligo di riscatto con il Lione, ma prima i bianconeri devono vendere

Nel corso della diretta di “Boom Boom mercato” su ‘Juventibus’, il giornalista Luca Momblano ha rivelato che la Juventus avrebbe già bloccato Houssem Aouar. “Col giocatore la Juve ha fatto tutto, ma sappiamo che non basta. I bianconeri hanno bloccato Aouar con un prestito molto oneroso, tra i 15 e i 20 milioni, con obbligo di riscatto a fine anno fissato intorno ai 30-35 milioni. A patto che, però, ci sia la cessione giusta. I giocatori che possono offrire una buona plusvalenza alla Juventus sono Szczesny, Alex Sandro e Paulo Dybala“.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus: le ultime di CM.IT su Suarez, Dzeko e Milik

I bianconeri, quindi, avrebbero già il grande acquisto da consegnare ad Andrea Pirlo per il centrocampo e sarebbe il talento più brillante dell’ultima Champions League dell’Olympique Lione. Auoar ha dimostrato di essere un giocatore ‘contemporaneo’: capace di essere il primo a difendere e, allo stesso tempo, il primo a far ripartire la manovra offensiva. La conditio sine qua non per vedere il francese classe ’98 in maglia bianconera, però, è che la Juventus faccia una cessione importante. Un’operazione in uscita che permetta a ‘Madama’ di inscrivere a bilancio una plusvalenza corposa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, novità Dzeko | Le parole di Fienga

Juventus, il CT su Cristiano Ronaldo: “Non so se giocherà domani”

Calciomercato, De Rossi: “Fiorentina? Ci andrei a piedi. La Roma mi manca”