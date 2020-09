Juventus, il CT su Cristiano Ronaldo: “Non so se giocherà domani”

Il CT del Portogallo ha parlato delle condizioni di Cristiano Ronaldo: “Ieri ha fatto 30 minuti di allenamento, oggi valuteremo come risponde”.

Alla vigilia della sfida contro la Svezia, Cristiano Ronaldo è ancora alle prese con l’infezione al piede che lo ha costretto a saltare la prima partita del Portogallo nella ‘UEFA Nations League’. Tuttavia le condizione dell’iconico numero ‘7’ sembrano essere in netto miglioramento e, dopo la sua rassicurazione social, anche Fernando Santos ha confermato le buone sensazioni.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il CT del Portogallo, nella conferenza della vigilia, ha professato comunque molta calma: “Non so se giocherà Ronaldo, ieri ha fatto 30 minuti di allenamento e si sentiva bene. Oggi aspettiamo, vedremo come risponderà e poi prenderemo una decisione. È il miglior giocatore del mondo, se è nelle stesse condizioni fisiche dei suoi colleghi, le probabilità di giocare sono alte. In caso contrario, non sarà in grado di entrare fra i titolari. Quello che sappiamo è che la sua infezione è quasi scomparsa. Se oggi in allenamento si sente bene ed è in forma, ovviamente sarà un titolare dal primo minuto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, svolta Thiago Alcantara | Novità dalla Germania

Juventus, McKennie in conferenza: “Un sogno che diventa realtà. Ammiravo Totti”

Calciomercato Juventus, non solo Suarez: altro bomber con lo scambio