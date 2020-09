Calciomercato Juventus, non solo Suarez: altro bomber con lo scambio

Dall’Inghilterra: i bianconeri sarebbero ancora in prima fila per Lacazette dell’Arsenal. Serve prima cedere Higuain

Andrea Pirlo vuole al più presto un nuovo centravanti per la sua Juventus, in attesa di trovare l’accordo per l’addio di Gonzalo Higuain. La pista più calda è sempre quella che porta a Luis Suarez, anche se va risolto il problema del passaporto e quello della buonuscita da parte del Barcellona. Il club blaugrana, dal canto suo, è disposto a lasciar partire il centravanti uruguaiano a costo zero, ma senza riconoscergli alcun emolumento. Il rischio è che l’affare vada per le lunghe, mentre la nuova stagione è ormai alle porte. Ecco perché i dirigenti bianconeri stanno vagliando anche altre ipotesi.

A sorpresa, secondo quanto riportato dal tabloid britannico ‘The Sun’, la Juve sarebbe ancora in corsa per Alexandre Lacazette. Peraltro a prescindere dal fatto che arrivi o meno Suarez. Per strappare il centravanti francese classe 1991 all’Arsenal, i bianconeri avrebbero proposto uno scambio alla pari con Douglas Costa. Il manager dei ‘Gunners’ Arteta, però, avrebbe detto no: ritiene che il suo attacco sia a posto così e vorrebbe invece un rinforzo in difesa. Possibile che possa tornare a chiedere Demiral, che però alla Continassa ritengono incedibile.

