La Juventus punta dritta a rinforzare l’attacco con Luis Suarez. Operazione onerosa dal punto di vista dell’ingaggio che rimanderebbe quasi certamente l’idea di un super colpo a centrocampo alla prossima stagione. In questo contesto, secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’, potrebbe inserirsi un ritorno a Torino di Paul Pogba. Il francese non ha perso la speranza di lasciare Manchester già quest’anno anche se le richieste alte dello United bloccano l’eventuale cessione. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Per queste ragioni la Juventus di Pirlo ci spera nell’estate 2021, quando il contratto di Pogba con i ‘Red Devils’ scadrà. Intanto lo United ha provato più volte a proporre un rinnovo al francese che ha sempre rifiutato facendo così capire chiaramente le intenzioni di andare via. Il Manchester United potrebbe dunque tenerlo per tutta la stagione in tribuna se non accettasse di prolungare l’accordo che lo porterebbe inevitabilmente a parametro zero tra un anno. Andrea Pirlo nel caso sarebbe il principale artefice della firma di Paul Pogba da parte della Juventus che spera di regalare a Ronaldo un altro innesto per puntare alla Champions. A favorire il tutto proprio il nuovo tecnico bianconero che ha condiviso lo spogliatoio col francese ai tempi della sua avventura a Torino.

