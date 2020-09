In casa Juventus ci sono riflessioni in corso sul futuro di Paulo Dybala. Per ora il rinnovo non arriva e la dirigenza valuta attentamente l’argentino

La Juventus va a caccia di un nuovo centravanti, con il nome di Luis Suarez che stuzzica e non poco la dirigenza bianconera. Con l’eventuale arrivo di un ingaggio pesante come quello dell’uruguaiano sarà poi il tempo di fare attente valutazioni sul reparto offensivo che vede ancora dubbi su Paulo Dybala. Il rinnovo per ora non arriva e la società inizia a porsi interrogativi come svelato anche da Matteo Caronni su Youtube: “La Juve si sta ponendo delle domande su Dybala, mi pare evidente. I fatti ci dicono che un contatto vero tra agente Dybala e Paratici ad oggi ancora non c’è stato. Il giocatore vorrebbe 15 milioni. Siamo nell’anno del dentro o fuori. La valutazione è questa: è un grande giocatore, ha ancora margini di crescita. Ma non è un top player e forse non lo sarà mai. Dybala ha fatto 14 gol in Champions in 5 anni e due soli assist, sono davvero pochi. Ronaldo ha già 10 gol in due anni e quasi tutti durante l’eliminazione diretta. L’unica vera partita in cui ha fatto il fenomeno è stata contro il Barcellona e basta. Grandi margini di miglioramento non se ne vedono, anche con l’Argentina dove ha fatto due gol in 29 partite. Dybala è un grande giocatore in Italia, quando il livello si alza tende a scomparire: i numeri non mentono. La Juve dice: va bene tenere Dybala, ma a determinate cifre che sono magari quelle di oggi o giù di lì, mai a 15 milioni perché si danno ai top player, come Suarez nei suoi tempi migliori. La Juve non crede di dovergli dare quei soldi, perché l’obiettivo è abbattere il monte ingaggi. Con ingaggio Suarez non si possono avere due ingaggi così”.

Caronni ha quindi rincarato la dose evidenziando anche come appaia difficile una convivenza tra Ronaldo, Suarez e Dybala: “Pensarli tutti e tre insieme diventa veramente complicato, soprattutto nelle gare che contano, in Champions. Bisogna fare dei ragionamenti, non dico che Dybala andrà via sicuramente e che Suarez sia la causa del possibile addio di Dybala. Ci sono riflessioni, ma non ci sono colloqui ufficiali per il rinnovo. E’ il momento migliore per vendere Dybala, perché la sua valutazione è attorno agli 80 milioni grazie con cui puoi prendere dei top player che ti servono di più di Dybala”. Stando al giornalista con i soldi di un’eventuale cessione dell’argentino la Juve potrebbe anche tornare su vecchi pallini come Pogba o Milinkovic-Savic, al netto delle difficoltà. Infine ancora su Dybala: “Non vediamo l’eventuale addio come un ridimensionamento, credo possa essere il rilancio della Juve perché finché lui sarà il miglior giocatore dopo CR7 la Juve non vincerà nulla in Champions”.

