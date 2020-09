Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Paganini: “Dybala carta per Messi”

Paolo Paganini, giornalista della Rai, ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it di Lionel Messi, Paulo Dybala e Juventus

Paolo Paganini è intervenuto alla Super diretta mercato della tv di Calciomercato.it. Il giornalista della Rai ha detto al sua sulla vicenda Messi e sulla possibilità che la Juventus provi a formare la coppia da sogno con la Pulce e Cristiano Ronaldo.

“Messi è una situazione affascinante per la Juventus – ha dichiarato il cronista ai nostri microfoni -. Le trattative per il rinnovo di Dybala hanno subito una sorta di stop. E’ chiaro che la prospettiva Messi può creare una situazione incredibile: lui e Ronaldo nella stessa squadra, anche dal punto di vista dei ritorni sarebbe molto molto importante”.

Me collegato alla Pulce c’è anche il futuro di Dybala: “La Juventus deve però ‘temere’ una cosa. Qualora Messi andasse via dal Barcellona, e la Juventus potrebbe iscriversi alla corsa, che vede in vantaggio City e Psg, è chiaro che il club catalano andrebbe forte su Dybala che potrebbe diventare una carta in un’eventuale trattativa”.