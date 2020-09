Calciomercato Juventus, svolta Thiago Alcantara | Novità dalla Germania

Dalla Germania sono sicuri, Thiago Alcantara ha già salutato i compagni e si appresta a lasciare il Bayern Monaco: sullo spagnolo c’è anche la Juventus

Nonostante sia stato uno dei maggiori protagonisti della straordinaria stagione del Bayern Monaco, Thiago Alcantara lascerà i bavaresi. Lo spagnolo, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2021 ed il rinnovo non sembra essere nei piani. Secondo quanto riferito dalla ‘Bild’, il centrocampista avrebbe già salutato tutti i suoi compagni e avrebbe messo in vendita la sua casa in Germania. Ulteriori segnali di un addio imminente. Su Thiago Alcantara rimane vivo anche l’interesse della Juventus, oltre che quello del Liverpool: le novità più importanti, però, sembrano arrivare dalla Spagna.

Come rivelato da ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona starebbe facendo più che un pensiero riguardo alla possibilità di riportare il canterano alla base. La richiesta del Bayern Monaco per Thiago Alcantara è ormai nota: 30 milioni di euro. Una vera occasione per un giocatore di 29 anni di caratura mondiale.

