Il Milan ha confermato in attacco Zlatan Ibrahimovic che sarò il perno del reparto offensivo. Alle sue spalle presa la decisione sul vice

Prosegue a gonfie vele il mercato del Milan che sta puntellando la rosa di Pioli con diversi nuovi innesti giovani accompagnati dal rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Proprio lo svedese sarà il pilatro assoluto su cui si poggerà l’attacco, motivo per cui, secondo quando riferito da ‘Sky Sport’, la società milanese non compirà ulteriori investimenti in attacco su un vice. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Soluzioni alternative a Ibra sono rappresentate da Leao e Rebic, che nelle gerarchie partono però naturalmente come calciatori più esterni. La grande sorpresa è invece rappresentata dalla decisione del Milan di dare fiducia al giovane Primavera Lorenzo Colombo, autore del quarto gol nell’amichevole contro il Monza.

