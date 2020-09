Calciomercato Milan, sfida a sei per il baby bomber Rutter

Maldini dovrà fare i conti con la concorrenza dei club di Bundesliga e di Premier League per strapparlo al Rennes

Il mancato arrivo di Rangnick nel doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo ha portato alla permanenza di Ibrahimovic, ma non per questo il Milan ha accantonato il progetto giovani. In tale ottica manca solo l’ufficialità per il colpo Tonali dal Brescia, ma c’è anche un altro baby talento sul taccuino di Paolo Maldini. Si tratta di Georginio Rutter, centravanti francese originario della Martinica classe 2002: secondo quanto si legge su ‘L’Equipe’, l’agente starebbe prendendo tempo prima di firmare il rinnovo del contratto con il Rennes, allettato dalle offerte dei top club. I rossoneri dovranno fare i conti con la concorrenza dei tedeschi di Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia oltre agli inglesi di Arsenal e Newcastle.

