Calciomercato, la Fiorentina valuta un corposo sconto per Federico Chiesa: crolla la valutazione di 70 milioni, tre squadre su di lui

In un calciomercato profondamente condizionato dall’emergenza coronavirus, sarà difficile assistere a grandi operazioni dal punto di vista finanziario. Le valutazioni riviste al ribasso riguardano sostanzialmente i cartellini di tutti i giocatori. Lo sanno bene anche in casa Fiorentina, dove al momento la valutazione di 70 milioni di Federico Chiesa appare davvero fuori mercato. Le complicazioni per il rinnovo del giocatore (contratto in scadenza nel 2022) starebbero convincendo Rocco Commisso ad abbassare sensibilmente l’asticella, per non rischiare di arrivare alla prossima stagione con una cessione praticamente obbligata e a condizioni svantaggiose. Ecco perché starebbe prendendo corpo uno sconto sostanzioso sul cartellino di Chiesa, che potrebbe essere ceduto anche a fronte di circa 50 milioni di euro. A queste condizioni, riparte la caccia all’esterno della Nazionale. L’interessamento della Juventus è di vecchia data ed è cosa nota, ma i bianconeri non sarebbero i soli a pensare all’investimento. Ci ripensano anche la Roma e il Milan, a propria volta a caccia di un colpo top che potrebbe dare una svolta al loro mercato.

