Il Milan sta per chiudere l’acquisto di Dalot dal Manchester United. Possono lasciare sia Andrea Conti che Diego Laxalt

Diogo Dalot è un’opportunità di calciomercato che il Milan ha deciso di cogliere. Come raccontato, il portoghese piace parecchio a Paolo Maldini e Massara che stanno limitando gli ultimi dettagli con il Manchester United per la chiusura dell’affare, che dovrebbe andare in porto in prestito oneroso con diritto di riscatto

Il classe 1999 si giocherà così il posto con Davide Calabria, che dato per partente al termine dell’ultima stagione, si è guadagnato la conferma con prestazioni convincenti in questa prima fase, tra Serie A ed Europa League.

Calciomercato Milan, via anche Conti?

Il calciomercato rossonero di oggi gira tutto attorno agli esterni. Nel pomeriggio vi abbiamo parlato anche dell’incontro dell’agente di Laxalt, pronto a lasciare il Milan. Piace soprattutto in Spagna al Betis ma attenzione anche ad Olympiacos e Sporting.

A lasciare il Milan potrebbe essere anche Andrea Conti, che sta rientrando dall’infortunio, e che piace ad alcuni club di Serie A. Le ultime ore di mercato potrebbero far cambiare il volto delle fasce dei rossoneri, con Theo Hernandez ovviamente inamovibile.

