Calciomercato Milan, Laxalt in uscita: incontro in sede

Incontro a Casa Milan per la cessione di Diego Laxalt, esterno sinistro che è rientrato a gennaio dal prestito al Torino

Diego Laxalt è in uscita dal Milan. L’esterno sinistro, rientrato a gennaio dal prestito al Torino, può lasciare i rossoneri per trasferirsi all’estero. Nel pomeriggio l’agente, Vincent Casella, è stato a Casa Milan per un incontro con la dirigenza, che vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

Dopo l’interesse dello Spartak Mosca, che sembra scemato de tutto, di qualche settimana, hanno effettuato dei sondaggi Olympiacos e Sporting, che lo vorrebbero però con la formula del prestito con diritto di riscatto. Laxalt ha mercato anche in Spagna, con il Real Betis pronto a fare sul serio.

La partenza dell’uruguaiano porterebbe certamente il Milan all’acquisto di un terzino, che non per forza sarà sinistro. Attenzione, infatti, alla pista che porta a Dalot, che tanto piace a Maldini e Massara. Un’opportunità di mercato che porterebbe Calabria a svolgere il ruolo di vice Theo, in caso di necessità.