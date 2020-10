VIDEO CM.IT | Calciomercato Milan, Tomiyasu colpo per la difesa!

Il Milan cerca un rinforzo per la difesa: le ultime sul colpo Tomiyasu dalla diretta di Calciomercato.it

Calciomercato MILAN: TOMIYASU colpo per la difesa!

Conquistata la qualificazione alla fase a gironi di Europa League grazie ai rigori infiniti contro il Rio Ave, il Milan può ora concentrarsi sull’ultimo colpo in entrata in sede di calciomercato. Intervenuto nella nostra diretta, analizziamo insieme a Michael Cuomo il possibile colpo Tomiyasu dal Bologna. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti in casa rossonera. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

