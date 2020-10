Calciomercato Juventus, UFFICIALE: accordo per Mandragora

Rolando Mandragora è stato acquistato dalla Juventus ma rimarrà ancora a vestire la maglia dell’Udinese per almeno un altro anno

La Juventus ha prelevato dall’Udinese il cartellino di Rolando Mandragora. E’ stato lo stesso club di Torino a darne notizia sul proprio sito ufficiale. Il centrocampista, alle prese con un brutto, infortunio, ha firmato con i bianconeri un contratto fino al 30 giugno 2025.

Mandragora resterà, almeno, un’altra stagione a vestire la maglia dell’Udinese. L’accordo stipulato prevede la possibilità del rinnovo del prestito per un ulteriore anno.

Ecco il comunicato:

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Udinese Calcio S.p.a. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 10,7 milioni, pagabili nel corso delle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022.

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025

Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con l’Udinese Calcio S.p.A. un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore per la stagione sportiva 2020/2021 con facoltà da parte dell’Udinese Calcio S.p.A. di prolungare la cessione temporanea anche per la stagione 2021/2022. Inoltre, nel corso della durata del prestito, Udinese Calcio S.p.A. potrà ricevere un importo non superiore a € 6 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.