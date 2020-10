Calciomercato Milan, da Kabak a Simakan | Le ultime di CM.IT

Milan, porta chiusa per Kabak da parte dello Schalke 04, rifiutata la prima offerta per Simakan: le ultime di Calciomercato.it

Milan in grosse difficoltà fronte difensore. Tramontata la pista Kabak, con lo Schalke 04 – come anticipato ieri – non intenzionato a venderlo, il club rossonero si è visto ora respingere dallo Strasburgo l’offerta da 8 milioni di euro più bonus per Simakan, col quale ha già un accordo. Stando alle informazioni di Calciomercato.it, Maldini e Massara faranno un altro tentativo per il 20enne francese. Sullo sfondo resta Rudiger, che il Chelsea potrebbe cedere in prestito.

