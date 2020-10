Calciomercato Milan, Laxalt con le valigie: addio in prestito

Calciomercato Milan, cessione in vista last minute per Diego Laxalt: l’uruguaiano andrà via in prestito

Ultime ore di mercato in cui il Milan proverà a mettere a segno altri colpi da regalare a Pioli, ma in cui sta per concretizzarsi anche un addio. Secondo ‘Sky Sport’ infatti si va verso la cessione in prestito di Diego Laxalt. Nelle prossime ore il giocatore dovrebbe raggiungere Glasgow per unirsi al Celtic. L’uruguaiano era segnalato da tempo in uscita e potrebbe essere stata trovata la soluzione giusta. Curiosamente, ritroverebbe così presto i rossoneri nel girone di Europa League.

