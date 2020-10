Milan-Spezia, Pioli: “Soddisfatto della squadra. Leao bene, dal mercato…”

Milan-Spezia finisce 3-0, le parole di Stefano Pioli al termine della gara vinta a San Siro

Sette gol fatti, zero subiti e primato in classifica insieme all’Atalanta. Il Milan si gode la vittoria contro lo Spezia, per la gioia di Stefano Pioli. Il tecnico ha parlato alla fine della gara: “C’è soddisfazione, abbiamo ottenuto ciò che ci eravamo prefissati prima dell’inizio della stagione: entrare in Europa League e vincere tutte le partite prima della sosta. Il derby da primi in classifica? Non ci pensiamo, il campionato è lungo”. Poi su Leao: “Ha risposto bene, può giocare esterno o punta centrale. Sa di non avere i 90 minuti nella gambe, ma ha le qualità per fare il bene della squadra”.

Sulla prestazione: “Soddisfatto. La palla nel primo tempo non si muoveva forse così bene, ma mi aspettavo una partita dura e così è stato”. Su Hauge: “Ha caratteristiche che possono servirci. Gioca tra le linee, è bravo e tecnico”. Sul mercato: “Il club sa benissimo cosa fare, se ci sarà la possibilità di migliorare la squadra lo farà, altrimenti andiamo già bene così”.

