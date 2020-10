La Fiorentina abbraccia José Maria Callejon: l’ex Napoli è arrivato a Firenze per visite mediche e firma. Contratto fino al 2022

Josè Maria Callejon sarà tra poche ore un nuovo calciatore della Fiorentina. Lo spagnolo è appena arrivato a Firenze, dove svolgerà in giornata le visite mediche e firmerà un contratto biennale.

Lo spagnolo, come anticipato da Calciomercato.it, continua la sua carriera in Serie A dopo aver rifiutato prima il rinnovo con il Napoli (a fine 2019) e poi una ricca proposta del Villarreal a febbraio, quando l’idea di restare in Italia lo aveva ormai convinto.

Il lockdown e la crisi covid-19 hanno complicato i suoi piani e la ricerca di un nuovo club, che si è conclusa con l’occasione viola nata grazie alla cessione di Federico Chiesa alla Juventus. Dopo 349 presenze in azzurro, l’ex Real Madrid ricomincia da Firenze e queste sono le sue prime dichiarazioni da calciatore viola: “Sono felice, ho voglia di far bene. Mi sono allenato da solo due mesi, la Fiorentina mi piace e anche Firenze. Era importante per me restare in Italia. Sostituire Chiesa? Io sono Callejon…”.

