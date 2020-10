Calciomercato Juventus, UFFICIALE: va in prestito al Parma

Ora è ufficiale, la Juventus ha ceduto a titolo temporaneo Hans Nicolussi Caviglia al Parma: esperienza in Serie A per il classe 2000

Uno dei prodotti di maggiore valore del Settore Giovanile bianconero è Hans Nicolussi Caviglia. La Juventus, dopo il prestito dell’anno scorso al Perugia, ha deciso di far maturare una nuova esperienza al centrocampista classe 2000, questa volta in Serie A. Il club piemontese ha depositato ufficialmente in Lega i documenti per il trasferimento a titolo temporaneo di Nicolussi Caviglia al Parma. Nella prossima stagione, quindi, il 20enne bianconero giocherà agli ordini di Fabio Liverani.

Nuova operazione in uscita della Juventus, che intanto aspetta di completare tutte le procedure necessarie per ufficializzare Federico Chiesa.

