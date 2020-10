È il giorno di Federico Chiesa alla Juventus. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Federico Chiesa sta per diventare un nuovo giocatore della Juventus. È fatta per il trasferimento in bianconero del talento classe 1997. Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul colpo più importante di questo ultimo giorno di trattative. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LIVE

15.00 – Visite mediche in corso per l’esterno. Tutti i dettagli.

14.45 – VIDEO CM.IT | Calciomercato, tutto quello che c’è da sapere su Chiesa alla Juventus!

11.15 – Chiesa ‘stravolge’ la Juventus: anche Cristiano Ronaldo a rischio?

9.30 – L’arrivo di Chiesa fa tremare i tifosi della Juventus: “Ci sarà un addio eccellente”

9.00 – Nella serata di ieri è arrivata la fumata bianca tra Juventus e Fiorentina: le ultime di CM.IT.