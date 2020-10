Calciomercato, Chiesa ‘stravolge’ la Juventus | Ronaldo a rischio

L’arrivo di Federico Chiesa potrebbe essere l’inizio di una nuova era per la Juventus: in bilico anche il futuro di Cristiano Ronaldo

La Juventus si prepara ad accogliere Federico Chiesa. Un colpo in canna da almeno un anno, prima che arrivasse Commisso a stoppare sul nascere una trattativa che ora si sta concretizzando. Il momento è arrivato per il figlio d’arte di vestire la maglia bianconera, con Agnelli che investirà più di 50 milioni di euro per lui. Una cifra importante per i campioni d’Italia in carica, a livello di ingaggio e soprattutto di cartellino. La situazione finanziaria della Juve non è florida, per questo servirà comunque qualche uscita oltre ad alleggerire il monte ingaggi.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Chiesa ‘libera’ Ronaldo

Tra i principali indiziati a partire c’è Paulo Dybala, tra una trattativa per il rinnovo non proprio avanzata per alcune richieste monstre e una potenziale super plusvalenza, ma anche Cristiano Ronaldo potrebbe essere in bilico. Non che la Juve voglia cederlo, ma il portoghese – come ha sottolineato ieri Paolo Condò su ‘Sky Sport’ – è ormai al terzo anno di contratto e la scadenza non è poi così lontana. Soprattutto se si considerano le stagioni avare di soddisfazioni in campo internazionale. Ronaldo libererebbe una casella pesantissima a livello di ingaggio, magari facendo anche monetizzare qualcosa alla Juventus. I bianconeri con Chiesa, oltre a Kulusevski, sono pronti a inaugurare una nuova linea e aprire un altro ciclo.