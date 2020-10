Smalling farà ritorno alla Roma. È fatta con il Manchester United: i dettagli

Dopo un lungo tira e molla con il Manchester United, la Roma ha finalmente raggiunto un accordo con i ‘Red Devils’ per il ritorno di Smalling. Secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, è fatta per il difensore inglese: scambio di documenti in corso. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La dirigenza giallorossa ha accontentato le richieste dello United con un’offerta superiore ai 15 milioni di euro. Si chiude così a meno di un’ora della fine del calciomercato la ‘telenovela’ Smalling. Fonseca è accontentato e ritrova il proprio leader difensivo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, UFFICIALE Perotti al Fenerbahce | Dettagli e ultime CM.IT

Calciomercato, UFFICIALE: Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus!