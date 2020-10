Calciomercato Inter, UFFICIALE | Darmian è un giocatore nerazzurro!

Matteo Darmian, difensore ex Torino e Manchester United, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter di Antonio Conte: il comunicato dei nerazzurri

Altro colpo per l’Inter di Antonio Conte che porta a Milano Matteo Darmian, difensore ex Torino e Manchester United. Il giocatore, jolly difensivo, arriva dal Parma che l’aveva portato in Italia in accordo proprio con la Beneamata.

IL COMUNICATO