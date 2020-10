Calciomercato Torino, colpo in attacco: accordo raggiunto

Accelerata del Torino per portare un attaccante a disposizione di Giampaolo: accordo raggiunto con la Sampdoria per il prestito di Bonazzoli

Operazione lampo dei dirigenti granata per riuscire a dare un nuovo attaccante a Marco Giampaolo. Il reparto offensivo del Torino, infatti, conta solamente Zaza e Belotti in quel ruolo ed il tecnico ex Milan non ha nessuna riserva. Il club piemontese, come rivelato da ‘Sky’, ha trovato un accordo con la Sampdoria per il prestito con obbligo di riscatto di Federico Bonazzoli. Le due società hanno trovato un’intesa totale ed il giocatore classe ’97 si trasferirà subito sotto la ‘Mole’.

L’arrivo di Bonazzoli, in ogni caso, non esclude che i granata arrivino anche ad un altro attaccante. In particolare, è in fase avanzata la trattativa del Torino con il Benfica per il prestito di Facundo Ferreyra. Giampaolo, al ritorno dalla pausa per le nazionali, potrebbe ritrovarsi con due attaccanti in più.

