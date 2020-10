Dopo aver corteggiato Kalinic, promesso sposo del Verona, il Torino ha dovuto cambiare obiettivo in attacco e spostare il radar in Portogallo

Con l’ormai imminente passaggio di Kalinic al Verona, il Torino sta cercando di accelerare i tempi per rinforzare l’attacco. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, nelle ultime ore è stata avviata una trattativa con il Benfica per Facundo Ferreyra. Rientrato dal prestito all’Espanyol, l’attaccante argentino può sbarcare in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 3 milioni di euro. Contatti in corso per una negoziazione in fase molto avanzata, ma non ancora conclusa al 100%.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato, Joao Mario vicino allo Sporting: sorpasso al Torino