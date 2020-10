Calciomercato Verona, ESCLUSIVO: Kalinic in viaggio

Nikola Kalinic è pronto a tornare in Serie A: le ultime notizie sul croato in esclusiva su Calciomercato.it

Kalinic è in viaggio per Verona. L’attaccante croato, riportano indiscrezioni di Calciomercato.it, è atteso in città per le visite mediche e firme sul contratto biennale. Arriva a titolo definitivo dall’Atletico Madrid.

