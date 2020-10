Juventus, coppia con Cristiano Ronaldo | Di Biagio avverte Chiesa

In casa Juventus, Chiesa è pronto a giocare con Cristiano Ronaldo, ma Di Biagio lo avverte

Rimasto senza squadra dopo la nefasta parentesi alla Spal, Luigi Di Biagio ha commentato il recente passaggio di Federico Chiesa alla Juventus: “Federico era ed è il prototipo del giocatore moderno: ha fisicità, dribbling, tiro. A proposito di tiro: io stravedo per lui, ma dovrebbe e può fare più gol – spiega a ‘Tuttosport’ – Ruolo? Gli serve la fascia in partenza, come punto di riferimento, ma da lì può svariare e accentrarsi. E può giocare a destra e a sinistra. Io lo preferisco a sinistra”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Juventus, coppia con Cristiano Ronaldo: Di Biagio manda messaggi a Chiesa

Di Biagio ha proseguito il suo commento: “Ora deve essere forte soprattutto mentalmente. Fino a ora era giudicato su cinque partite: alla Fiorentina se ne sbagliava una in quella successiva giocava lo stesso. Da ora in poi sarà giudicato magari per un quarto d’ora e non dovrà sbagliarlo, perché è in un organico di tutti campioni. E’ un salto che deve fare velocemente”.

CRISTIANO RONALDO – “Ronaldo sarà sicuramente un esempio importante. Accanto a lui Federico, che è già un grandissimo giocatore, può capire che i fuoriclasse toccano quattro palloni e fanno tre gol”.

LA CHIAMATA – “Non ancora, lo farò con calma nei prossimi giorni. Intanto gli mando un grosso in bocca al lupo!”.

