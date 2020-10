Calciomercato Inter, futuro Lautaro Martinez: novità dall’Inghilterra

Anche il Manchester United si aggiunge alla lista di pretendenti per Lautaro Martinez: pronta una super offerta per l’Inter

Il Manchester United valuta nuovi colpi per il suo attacco in vista delle prossime sessioni di calciomercato. L’arrivo di Edinson Cavani è una soluzione ottima per l’immediato, ma i suoi 33 anni obbligano a cercare anche profili più giovani e, secondo ‘Don Balon’, uno dei nomi valutati dalla dirigenza dei Red Devils è quelo di Lautaro Martinez.

Perla testata spagnola, gli inglesi sarebbero pronti a un investimento top per l’argentino, considerato da loro l’attaccante con maggiori margini di crescita del calcio europeo, addirittura al di sopra di Erling Haaland.

Il suo agente, Beto Yaque, ha dichiarato recentemente che “tutti vogliono Lautaro”, ma che, finora, “offerte concrete non ce ne sono state”. Presto, non a caso, l’Inter tenterà di blindarlo con un rinnovo contrattuale di cui si parla da mesi, ma che ancora non si è sbloccato.

