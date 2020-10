Calciomercato Inter, tornano i rumours su Skriniar: il difensore slovacco avrebbe l’accordo con il Tottenham per gennaio

Nel finale di calciomercato, alcuni tra i ‘big’ dell’Inter erano stati considerati sul piede di partenza, senza che poi il loro addio si concretizzasse. Tra questi, Milan Skriniar, a un certo punto vicinissimo al Tottenham, ma poi rimasto in nerazzurro. Il giocatore, in ogni caso, non appare più una prima scelta per Conte e continua a riflettere su un possibile addio. Ipotesi che potrebbe realizzarsi a gennaio. I discorsi con gli Spurs da parte dell’entourage del difensore slovacco sono infatti proseguiti e secondo ‘Todofichajes’ ci sarebbe la bozza di accordo per un trasferimento nel corso del mercato invernale. Mourinho insiste, resta da convincere l’Inter che fino a qualche settimana fa continuava a valutare l’ex Samp circa 50 milioni di euro. In Inghilterra sarebbero però sicuri di riuscire a strappare un prezzo intorno ai 40 milioni o addirittura leggermente inferiore. L’Inter dal canto suo potrebbe acconsentire, ma solo a patto di trovare un ricambio all’altezza.

