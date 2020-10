Calciomercato, l’Inter ha deciso: doppia cessione ‘obbligata’ a gennaio

L’Inter potrebbe presto privarsi di due centrocampisti: Marcelo Brozovic e Christian Eriksen, infatti, non rientrano nel progetto di Conte.

Il calciomercato di gennaio dell’Inter dovrebbe vedere la cessione di Brozovic ed Eriksen. I due non godono della stima di Antonio Conte, che preferisce affidarsi ad altri tipi di centrocampisti. Per il club nerazzurro, dunque, si tratta di due cessioni obbligate dalle esigenze di non poter tenere in panchina entrambi.

Inter, cessione per Brozovic ed Eriksen

Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, l’Inter cederà i due centrocampisti nel mercato di gennaio e le destinazioni sarebbero già state decise. Il croato andrebbe al Monaco in prestito con diritto di riscatto e ha già dato l’ok definitivo. Su Eriksen, invece, ci sono Paris Saint-Germain e soprattutto Bayern Monaco. Il trequartista danese non è mai entrato nelle grazie di Conte e la sua cessione si fa sempre più probabile, tanto che la dirigenza si sarebbe ‘pentita’ del suo acquisto.

