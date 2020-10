Calciomercato Milan, rinnovo a rischio | Raiola ci prova

Il Milan è molto concentrato sui rinnovi dei suoi pezzi pregiati. Il capitano Romagnoli è uno di quelli che sono in trattativa per prolungare il contratto.

Non solo Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, il Milan è alle prese anche con il rinnovo di Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero è in scadenza nel 2022 e Mino Raiola, suo agente, non ha ancora trovato l’accordo con la società. La richiesta che fa il super-agente è molto alta, di circa 5 milioni a stagione.

Milan, Raiola ‘offre’ Romagnoli: le parole di Maldini

Non è detto che il Milan accetti di rinnovare, a queste cifre, il contratto di Romagnoli. Ecco perché non è da escludere che Raiola offra il capitano rossonero ai top club, italiani ed europei. Sul tema rinnovi è anche intervenuto Paolo Maldini nel prepartita del derby ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Considerando tutte le partite che stiamo affrontando, non c’è stato un attimo per staccare la spina. I rinnovi saranno una questione tra noi e gli agenti dei calciatori“. Prosegue il dt rossonero, ricordando che anche Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu attendono il rinnovo: “Dobbiamo provare a tenere questi giocatori, le trattative si fanno in due. Può succedere, però, che una delle due parti non sia soddisfatta“.

