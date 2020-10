Calciomercato Milan, annuncio Maldini sui rinnovi | Poi pressa l’Inter

Prima del derby contro l’Inter, Maldini ha parlato del calciomercato del Milan e non solo

A pochi minuti dal derby contro l’Inter, Paolo Maldini ha fatto il punto sul momento del Milan: “Rinnovo Donnarumma? Se ne deve parlare e se ne parlerà. Non è l’unico in questa situazione, abbiamo anche Calhanoglu, Ibra – spiega ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Sono delle cose che dobbiamo affrontare e stiamo già affrontando cercando di avere tutti la testa sul campionato e sulla coppa. Veramente non c’è stato un attimo per staccare. Sarà una cosa che riguarderà noi e i loro agenti e in maniera indiretta i giocatori stessi. Il Milan deve provare a tenere questi calciatori, questo è chiaro. Se ci riusciremo lo vedremo. In una trattativa devono essere felici in due. Se uno dei due non è felice non ce lo auguriamo ma può succedere”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Inter-Milan, Maldini spinge Conte: “Favorito per il campionato”

Maldini ha parlato anche del derby: “La nostra storia recente parte dal post lockdown, ci aspettiamo di continuare su questa strada. Abbiamo dimostrato di poter affrontare delle squadre superiori a noi. Abbiamo dimostrato di avere coraggio e poi la fortuna di aiuta. Inter? Vedo la formazione che forse ha la rosa più completa del campionato. Probabilmente è la favorita del campionato con un anno in più di Conte”.

LA CRESCITA – “Abbiamo dato stabilità al lavoro fatto, i ragazzi sono cresciuti e i risultati hanno aiutato. La scorsa stagione è stata strana. Ci sentiamo vicini all’Inter, alla Juventus e al Napoli. Leao titolare? Questo è il coraggio di cui parlavamo, il coraggio di voler attaccare”.