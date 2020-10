Dopo la vittoria contro l’Atalanta, Gennaro Gattuso torna sulla questione Juventus-Napoli

Gattuso è raggiante per il super poker rifilato all'Atalanta. Il suo Napoli è stato semplicemente perfetto, anche se qualche rammarico – soprattutto vedendo la prestazione di oggi – resta per non aver giocato contro la Juventus. "Io ho rosicato. Io sono il più inc*****o di tutti a non essere andato a Torino. Perché la Juve è un cantiere in costruzione e potevamo metterla in difficoltà. Noi volevamo partire. La società voleva partire", le parole del tecnico a 'Sky Sport'.