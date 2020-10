Calciomercato.it vi offre il match di ‘San Siro’ Inter-Milan, il derby tra Conte e Pioli, in tempo reale

Primo grande derby di stagione per la Serie A. A ‘San Siro’ va in scena il match tra Inter e Milan valevole per la quarta giornata di campionato. Uno scontro diretto tra due squadre in forma che mirano a obiettivi importanti. Un incontro tra giganti soprattutto in attacco, Lukaku contro Ibrahimovic, il collettivo in crescita dei rossoneri contro le grandi individualità dei nerazzurri. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘San Siro’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali derby Inter-Milan

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozović, Perisic; Barella; Lukaku, Martinez. All. Conte

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 9, Milan 9, Napoli** 8, Sassuolo 7, Inter 7, Juventus 7, Verona 6, Benevento 6, Lazio 4, Roma 4, Genoa* 3, Bologna 3, Fiorentina 3, Sampdoria 3, Spezia 3, Parma 3, Cagliari 1, Torino* 0, Udinese 0, Crotone 0.

*Una partita in meno

** Un punto di penalità